E nove. Si chiama Insieme per Milazzo la nuova lista a supporto del candidato sindaco Pippo Midili. Dopo i deputati barcellonesi Pino Galluzzo (Diventerà Bellissima), Tommaso Calderone (Forza Italia), Ella Bucolo ed Elvira Amata (Fratelli d’Italia) si unisce il messinese Luigi Genovese (Ora Sicilia). Ieri è stato sancito l’accordo anche con il partito dell’onorevole Genovese e che ha come rappresentante nella città del Capo, il medico Franco Cusumano, già assessore e consigliere comunale negli anni scorsi a palazzo dell’Aquila. Cusumano prima della pandemia sembrava destinato ad una candidatura a sindaco da protagonista in quanto il suo entourage sosteneva di avere quattro liste a sostegno. Dopo il lockdown, però, se ne sono perse le tracce e Cusumano ha preferito dedicarsi alla professione di pediatria visto che nelle settimane scorse avrebbe ottenuto un prestigioso incarico di coordinamento all’interno dell’Asp 5.

Con l’entrata di Ora Sicilia l’obiettivo – è stato sottolineato – è quello di essere presenti alla competizione elettorale con un gruppo di professionisti desiderosi di dare il loro contributo al rilancio di Milazzo dopo anni difficili che hanno portato la città in uno stato di arretratezza.

Le liste crescono al pari delle polemiche. Nei giorni scorsi è apparso per le vie del centro un manifesto in cui si accusava Midili di ospitare nelle proprie liste civiche esponenti di estrema destra vicini a Casapound. Non pochi i malumori tra i suoi supporters per il numero di candidati e di pretendenti a ruoli di rilievo (dalla giunta alla presidenza del consiglio comunale).

