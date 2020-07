Stanotte, intorno alle 4, una giovane milazzese al volante di un’automobile è finita fuori strada in Marina Garibaldi e ha distrutto la pedana di un lounge bar con tavolini e divanetti che fino a tarda sera sono occupati da avventori. L’episodio è avvenuto nei pressi della salita di San Francesco di Paola.

La conducente, 20 anni, prima ha colpito una macchina in sosta e poi, perdendo il controllo del mezzo, è carambolata sulla pedana frantumando la vetrata che delimitava la zona ristoro del locale noto per l’area gaming aperta 24 ore su 24.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Milazzo che hanno effettuato i rilievi ed hanno richiesto accertamenti all’ospedale per verificare se la ragazza fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Non si esclude, comunque, che le cause siano legati ad un colpo di sonno.

