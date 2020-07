Prende il via oggi la quarta edizione del “Giardino Letterario” rassegna ideata dall’Assessore alla Cultura Salvo Presti che ogni anno si svolge nello splendido scenario che regala lo spazio esterno di Villa Vaccarino. Oggi è in programma la presentazione de “Il Libro dei sette sigilli” (Salani editore) di Barbara Bellomo. La presentazione di oggi si svolgerà in maniera eccezionale in Via Francesco Crispi, spazio monumento Luigi Rizzo e sarà a cura di Mondadori Store Milazzo e Fidapa BPW sezione di Milazzo presieduta da Natascia Fazzeri. Altri dieci gli appuntamenti in programma: 29 luglio – Antonio Genovese, Scirocco e zagara. Un giallo siciliano per il maresciallo Mariangelo, Fratelli Frilli editori a cura di Mondadori Store Milazzo. 2 agosto – Andrea Italiano, Sulle orme del Caravaggio: Alonzo Rodriguez : principe dei pittori messinesi, Giambra editore. 6 agosto – Antonio Pergolizzi, Dalla parte dei rifiuti. La governance, la società, l’economia, lo storytelling, i trafficanti, Andrea Pacilli editore, a cura di Mondadori Store Milazzo. 11 agosto – Sebastiano Parisi, Baia di Oliveri 1943 – Le operazioni militari tra Brolo e Messina durante la seconda guerra mondiale, Pietro Macchione Editore. 20 agosto – L’isola più grande e più nobile: “Symposium on Archaeology of Sicily. University of São Paulo, 3-5 April 2019” a cura di Leonardo Fuduli e Viviana Lo Monaco, Arbor Sapientiae Editore – Studi archeologici, a cura di AICC “Manara Valgimigli”. 25 agosto – Giuseppe Ruggeri I segreti di Casimiro Piccolo. Viaggio nell’universo incantato dell’ultimo barone di Calanovella, Giambra Editori. 28 agosto – Domenico Nania, I figli di un Dio Minore – Lombardo editore. 1 settembre – Alfonso Lo Cascio, “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”, Giambra editore. 4 settembre – Diego Celi Pino Privitera, La promessa del legionario – Edizioni Albatros. 10 settembre , Viola Di Grado, Fuoco al cielo – La Nave di Teseo, a cura di Mondadori store Milazzo.

Sempre attenta a questo tipo di iniziative culturali è la Fidapa soprattutto grazie alla collaborazione di Angelica Furnari, referente del Progetto “La cultura del Leggere”. Ultimamente le socie sono state coinvolte in presentazioni in streaming. L’ultima in ordine di tempo con Adele Rita Perna che ha presentato il suo libro “L’Ago della bilancia” durante una delle tante dirette di Sicilia Mater, un progetto culturale di rete a cura di Salvo Presti e Giusy La Spada, presidente della fondazione teatro del Mela, in cui la presidente Fazzeri ha introdotto l’incontro sottolineando come la forza di dichiarare le proprie fragilità, sia pure mettendo a nudo il dolore, possa essere terapeutico e propedeutico per i giovani che si scontrano con una realtà sociale volta all’apparire e spesso rovinosa della loro personalità.

