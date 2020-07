Guest star il maestro Pupi Avati che aprirà il Festival che andrà avanti fino a domenica 26 luglio. Avati riceverà il Premio Troisi alla carriera per i 50 film girati e le altrettante sceneggiature. Il regista ha dedicato diverse pellicole a fenomeni sociali particolarmente importanti, tra cui la ludopatia.

SALINA. Giovedì 23 luglio prende il via a Salina la IX edizione di Marefestival Premio Troisi, dedicata quest’anno al tema Cinema e Salute . Il direttore artistico Massimiliano Cavaleri svela a OggiMilazzo i nomi di tutti gli ospiti di questa edizione centrata sulla promozione della salute e del benessere nel senso di “stare bene” a 360 gradi e la prevenzione nell’era post emergenza covid-19.

