Questa sera si è tenuto un confronto tra il comitato civico a sostegno della candidatura a sindaco di Fabrizio Spinelli e i promotori dell’appello antisovranista, che nei giorni scorsi avevano avanzato la candidatura dell’ex consigliere comunale Antonio Isgrò.

I gruppi, riuniti presso la sede dell’associazione Civico 6, hanno trovato una convergenza su Adele Roselli, riconosciutaunanimemente come la candidata in grado di aggregare le varie componenti della società civile, del centrosinistra e tutti i cittadini che non si riconoscono nelle proposte politiche oggi in campo.

Adele Roselli è una stimata professionista milazzese, già consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., attualmente componente del Comitato Pari Opportunità in seno al Consiglio stesso ed è impegnata da molti anni nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Fabrizio Spinelli e Antonio Isgrò hanno concordemente fatto un passo indietro con l’obiettivo di offrire ai cittadini milazzesi, attraverso la figura di Adele Roselli, un progetto unitario, inclusivo, alternativo alle destre e al trasformismo politico,nell’interesse della Città di Milazzo e della sua vera identità.

La candidatura di Adele Roselli sarà presentata in una conferenza stampa che si terrà nel corso della settimana.

