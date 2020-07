Ieri l’autorità giudiziaria ha sequestrato l’impianto di trattamento dei rifiuti di Siculiana, nell’agrigentino, dove anche la discarica di Alcamo, che è quella assegnata per lo smaltimento a Milazzo e ad altre decine di comuni isolani, si rivolge per il trattamento. Risultato, stanotte i camion, carichi di 160 tonnellate di spazzatura, sono arrivati ad Alcamo e da lì sono stati rispediti indietro senza poter scaricare. “Questo – spiega il sindaco Giovanni a Formica – significa che oggi abbiamo tutti i mezzi pieni, nessun posto dove portare i rifiuti e nessun modo per raccogliere quelli dei prossimi giorni. Da Palermo mi è stato detto che si sta cercando una soluzione e che dovremmo pensare di portare l’immondizia fuori dal territorio regionale. Ho chiesto di comunicarcelo

formalmente, ma intanto noi rischiamo già da lunedì di precipitare in emergenza sanitaria”.

“Questo – continua formica – è l’epilogo di una triste vicenda siciliana che tra veti, burocrazia, illegalità ed amicizie spericolate tiene prigionieri

milioni di cittadini che, di questo passo, non vivranno mai in una terra libera e civile. Milazzo dal 24 giugno è in grosse difficoltà

perché improvvisamente ci è stato detto che non avremmo più potuto conferire a Catania. Da allora i nostri mezzi viaggiano per 14 ore per raggiungere Alcamo e tornare, percorrendo oltre 500 chilometri, con un maggior costo stimato su base annua di 2 milioni di euro che graveranno sui cittadini e non riescono neppure a rientrare in tempo per completare il servizio. E si è visto”.

Formica lancia un appello ai “deputati regionali e assessori delle destre”. “Gli stessi che hanno la responsabilità del Governo Regionale, competente in materia di impianti e che in queste settimane saltellano per le vie della nostra città nel convincimento di potersi spartire il territorio – attacca il primo cittadino – , chiedo di sospendere per qualche ora il reclutamento nelle liste elettorali e di

occuparsi, per una volta, del territorio nel modo giusto. Dicano alla cittadinanza e all’Amministrazione comunale parole chiare su ciò che dobbiamo prepararci a gestire, prima che la situazione precipiti nel

caos; restino giorno e notte a Palermo finché non avranno trovato una soluzione. Questo – e non gli altri di questi tempi praticati – è il

modo giusto per costruire il consenso”, conclude..

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

149 visite