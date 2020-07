“Midili conosce le nostre condizioni. Chiarisca subito la situazione che sta incomprensibilmente gestendo senza coordinamento con i riferimenti regionali” . Ad affermarlo è la sezione della Lega Cittadina di Milazzo.

«Chiariscano la loro posizione rispetto ai rapporti con la Lega anche Diventerà Bellissima, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Con la Lega o ci sono patti chiari o non c’è alleanza di Centrodestra. Apprezziamo intanto la disponibilità di alcune forze civiche, come l’Mpa, a costituire un’aggregazione con la Lega senza preclusione a correre anche fuori dal perimetro disegnato da Midili”.

«Il nostro partito – conclude la sezione della Lega Cittadina di Milazzo – è pronta ad esprimere la propria candidatura a sindaco con il supporto di un’altra lista civica, oltre l’Mpa».

IL RETROSCENA. Nonostante il comunicato emesso nei giorni scorsi dal candidato a sindaco Pippo Midili ritenesse chiuse le trattative delle alleanze (complessivamente otto le liste) in realtà – sottobanco – il confronto andrebbe avanti. Stasera, infatti, era prevista in città una riunione del centrodestra con i deputati locali. Sono stati invitati Pino Galluzzo (Diventerà Bellissima), Tommaso Calderone (Forza Italia), Bernadette Grasso (Forza Italia), Elvira Amata (Fratelli d’Italia). Ella Bucolo (Fratelli d’Italia), il coordinatore provinciale della lega Matteo Francilia. Una volta per tutte si sarebbe dovuto decidere se accogliere il partito di Salvini o meno nella corsa al fianco del candidato sindaco Pippo Midili.

Il caso Milazzo sta diventando la scusa per un regolamento di conti regionale. Diventerà Bellissima dovrebbe avere posti garantiti nella lista della Lega alle prossime elezioni nazionali, ma con l’atteggiamento di chiusura in alcuni territori come Milazzo l’accordo non sarebbe conveniente per il partito di Salvini.

Le ipotesi sono due: o la Lega entra in coalizione con una lista e una rappresentanza nella giunta Midili (in prima battuta lo stesso Francilia) o correrà da sola con due/tre liste tentando di contribuire a non chiudere la competizione al solo primo turno ma arrivando al ballottaggio dove i giochi potrebbero riaprirsi.

