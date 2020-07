Domenica alle 19,30, nello spazio pedonale di Piazza della Repubblica (statua Luigi Rizzo), su iniziativa delle associazioni Sciarpabianca ed Hermes, si terrà un incontro commemorativo sul giudice Paolo Borsellino dal titolo: Perchè non accada mai più. Verranno letti brani desecretati dal presidente della Repubblica Mattarella relativi all’audizione di Giovanni Falcone al Consiglio Superiore della magistratura in cui si è dovuto difendere da alcune accuse da parte di Anna Bonanno, Valentina Cocuzza e del comandante Francesco Bonaccorsi. «Non si può parlare di Borsellino senza citare Falcone – spiega l’avvocato Maria Rosaria Cusumano che coordinerà l’incontro – nei brani si mettono evidenze le enormi difficoltà che i due magistrati eroi hanno dovuto affrontare specialmente dall’interno della loro istituzione».

Milazzo, domenica in Marina Garibaldi si ricorderà il giudice Borsellino: «Perchè non accada mai più»

