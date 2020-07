A Milazzo è partita la selfie-mania. Scattare una foto all’intero del rinnovato vicoletto della Pescheria è diventato ormai una tappa fissa per molti milazzesi. Così esattamente come Taormina anche Milazzo, adesso, ha il suo Vicolo Stretto. Il piccolo Vicolo III Pescheria dove infilarsi e scattare un selfie da pubblicare sui social. Possibilmente allo scoccare della mezzanotte.

Tutto merito dei proprietari della pizzeria Doppio Zero e del nuovo locale Black Hole – Food & Drink. Loro, motivati dal notevole afflusso di gente che arriva nei giorni in cui c’è l’isola pedonale, hanno avuto l’idea di valorizzare il vicoletto fino a qualche giorno prima completamente abbandonato e al buio. Adesso è illuminato e animato con addobbi che regalano un clima stile siciliano di grande suggestione. A tal punto da essere diventato meta anche per i turisti in vacanza nella città del Capo.

Ci sono le reti dei pescatori, i peperoncini, quadri, vecchie foto in bianco e nero e addirittura un posto a sedere ricavato nel muro. Insomma un posto ad hoc per un bel selfie.

