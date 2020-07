Nuovi incontri per la rassegna culturale “Sicilia Mater” curata da Giusy La Spada e Salvo Presti. Gli eventi, inseriti nel calendario del “Maggio dei Libri 2020”, iniziativa Mibact e Centro per il Libro e la Lettura, sono promossi da Città di Milazzo e Fondazione Teatro del Mela.

Rossana Franzone presenta “La dolente Pia de’ Tolomei” di Valentina Cangemi. L’autrice da anni studia la Commedia di Dante, rivolgendo particolare attenzione a quei sette versi del Purgatorio, criptici, enigmatici, che cantano della donna passata alla storia come Pia de’ Tolomei. La domanda di partenza del saggio è: chi è “la Pia” citata da Dante? Come nascerà il mito di Pia de’ Tolomei? E, soprattutto, come è morta Pia? È colpevole o innocente? “Il saggio che ho scritto – commenta l’autrice – è frutto di un’accurata analisi, che ho compiuto anche durante i miei studi universitari e ripercorre la storia letteraria di Pia, attraverso un excursus che parte dagli antichi commentatori della Commedia fino ad arrivare alle storie dei grandi Sestini, Cammarano e persino al teatro dell’opera dei Pupi di Palermo o ai drammi degli autori siciliani. Io ho conosciuto Pia tra i banchi di scuola, a 16 anni, ma ho iniziato quasi per gioco ad approfondire la sua figura, attraverso un album della cantante senese Gianna Nannini, Pia come la canto io. Giovedì 16 luglio 2020 la giornalistapresenta “” di. L’autrice da anni studia la Commedia di Dante, rivolgendo particolare attenzione a quei sette versi del Purgatorio, criptici, enigmatici, che cantano della donna passata alla storia come Pia de’ Tolomei. La domanda di partenza del saggio è: chi è “la Pia” citata da Dante? Come nascerà il mito di Pia de’ Tolomei? E, soprattutto, come è morta Pia? È colpevole o innocente? “Il saggio che ho scritto – commenta l’autrice – è frutto di un’accurata analisi, che ho compiuto anche durante i miei studi universitari e ripercorre la storia letteraria di Pia, attraverso un excursus che parte dagli antichi commentatori della Commedia fino ad arrivare alle storie dei grandi Sestini, Cammarano e persino al teatro dell’opera dei Pupi di Palermo o ai drammi degli autori siciliani. Io ho conosciuto Pia tra i banchi di scuola, a 16 anni, ma ho iniziato quasi per gioco ad approfondire la sua figura, attraverso un album della cantante senese Gianna Nannini, Pia come la canto io. Oggi , a 28 anni, riscopro questo personaggio sotto una nuova luce, più attuale: la storia di Pia è purtroppo la storia di tante donne, vittime di violenza, proprio come Omayma Benghaloum, la mediatrice culturale uccisa da suo marito a Messina, al Molo Marconi, il 4 settembre del 2015. È a lei infatti che ho voluto dedicare questo libro.”

Domenica 19 luglio 2020. Amore e Memoria. Ricordo di Paolo Borsellino.

Martedì 21 luglio 2020

21 luglio 1979 viene ucciso Giorgio Boris Giuliano.

“C’era un tempo in cui non si parlava molto di mafia. E c’era un uomo, Giorgio Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di Palermo, che ebbe il coraggio addirittura di combatterla. Un uomo innamorato della giustizia come della vita, dei racconti, della sua famiglia, della gente, che in queste pagine rivive attraverso le parole di Selima, sua figlia. Chicchi (così viene chiamata), è una bambina quando suo padre viene ucciso. Però è già molto tenace e, attraverso una foto, riesce a trovare il modo per riportare Selima, che ormai è grande, a un mondo intenso di ricordi, piccole magie quotidiane e di straordinario impegno civile”.

Per la rubrica “Ritratti di Giusti” ospiti di Sicilia Mater sono la giornalista Alessia Franco, autrice di “Raccontami l’ultima favola. Giorgio Boris Giuliano commissario e cantastorie” e Selima Giuliano.