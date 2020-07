Una buona notizia per gli ospiti delle Comunità Alloggio per Anziani di “Casa Serena” e “Casa Mia” ed anche per tutti gli operatori della Cooperativa “San Tommaso Apostolo Onlus” che le gestisce. A darne notizia sono i responsabili delle comunità: «Nei giorni scorsi, di concerto con la “Medical Center” della Depagroup di Milazzo, che dispone di un centro medico mobile attrezzato per i prelievi, abbiamo sottoposto direttamente nelle nostre sedi tutti gli ospiti e tutto il personale al test-covid ed i successivi risultati sierologici eseguiti hanno dato tutti esito negativo. Tale successo è il frutto dell’impegno costante di tutto il personale e dall’applicazione scrupolosa dei protocolli», concludono i responsabili.