Una giornata ricca di appuntamenti per l’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Domenica scorsa per la quarta volta consecutiva e questa volta guidati dal presidente dell’Amp Giovanni Mangano e dal direttore Gianni Lombardo è stata ripulita la spiagga di Tre Pietracce. Un’attività portata avanti ormai da settimane da Amp, Mare Vivo e Muma – Museo del Mare che ha soprattutto lo scopo di sensibilizzare i cittadini. «Vogliamo – dice il presidente Mangano – sottolineare l’importanza di non gettare rifiuti in mare e sulla spiaggia ed è indispensabile ridurre l’utilizzo della plastica».

La giornata è stata anche l’occasione per avviare, insieme ai volontari di Mare Vivo che operano in Amp, una campagna di informazione per far sapere quali sono le regole da rispettare per i natanti che navigano nelle acque dell’Area Marina Protetta. E soprattutto far sapere ai cittadini quali sono le regole di fruizione delle Piscine di Venere.

