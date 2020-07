In questi giorni è stato ufficializzato anche il nuovo organigramma societario Acd Folgore Milazzo : presidente Gaetano De Luca , vice presidente Stefano Gitto , segretario Giuseppe Crisafulli , tesoriere Lorenzo La Malfa , Francesco Irato. Nei prossimi giorni sarà anche ufficializzato l’intero organigramma sportivo con tutti i responsabili, i tecnici e i dirigenti delle squadre.

La società inoltre sarà impegnata anche nei due massimi tornei regionali giovanili con gli Under 17 e gli Under 15, un settore giovanile da sempre fiore all’occhiello della società gialloblu del presidente De Luca.

La nuova società manterrà il nome della storica compagine mamertina del presidente De Luca nata nel 1978, ma porterà in dote la categoria conquistata sul campo in questi anni dai ragazzi del presidente Gitto alla guida dell’Academy dal 2014.

Le società sportive Academy e Folgore insieme per dare vita ad un nuovo progetto. Dopo la proficua collaborazione, avuta già nella passata stagione a livello giovanile, i due club sono pronti a diventare un’unica realtà per riportare nella piana di Milazzo anche il calcio dilettantistico. Un progetto ambizioso che verrà attuato anche grazie ad una prima squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima Categoria.

Calcio, le società sportive Academy e Folgore unite per un nuovo progetto sportivo

