«L’aggressione subita dai due operatori di Polizia Locale in Piazza Ngonia lo scorso 5 luglio dimostra ancor più quanto sia difficile operare per il rispetto delle regole e quanto purtroppo stia sempre più degradando la vivibilità e la coesistenza civile all’interno dei territori urbani». A sostenerlo è la segreteria provinciale di Silpol, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale che ha manifestato solidarietà ai due colleghi mamertini malmenati da tre giovani che contestavano il verbale per avere parcheggiato dentro all’area pedonale.

«Fronteggiare questo processo richiede il concorso di tutti e la Polizia Municipale, chiamata a svolgere questo delicato compito, non può ne deve restare sola – continua la nota – Occorre attivare le necessarie forme di integrazione operativa con le altre forze di polizia e fornire gli operatori di P.M. di tutti i presidi e le tutele dovute atti ad evitare il ripetersi di tali eventi».

Solidarietà anche da parte della Funzione Pubblica CGIL di Messina. « Tali comportamenti di cittadini poco rispettosi delle regole, che non esitano a rivolgersi in modo violento a chi è preposto al rispetto dell’ordine – afferma il segretario della FP CGIL Francesco Fucile – pongono il serio interrogativo di come certi servizi di controllo della sicurezza urbana vengano organizzati. I fatti dimostrano come è del tutto evidente che i servizi operativi, soprattutto quelli notturni e nei luoghi della movida milazzese, vadano organizzati in collaborazione con altre forze di polizia, mettendo al primo posto le condizioni di sicurezza operativa per la tutela dell’incolumità personale degli addetti. Fa bene il Comune di Milazzo a costituirsi parte civile nel processo che verrà fatto nei confronti degli aggressori, ma farebbe altrettanto bene se nel pensare a tali servizi ponesse altissima attenzione alla sicurezza degli operatori».

