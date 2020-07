Per la prima volta a Milazzo è stata documentata con questo video l’escursione sulla spiagga di una tartaruga di mare Caretta caretta. È successo nella spiaggetta di Pietre Rosse (sotto il covo degli Dei) all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo (zona C). L’Amp presieduta da Giovanni Mangano si conferma un’importante luogo di raro pregio ambientale per Milazzo.

«È avvenuto proprio nella spiaggia che abbiamo pulito l’ultima volta con decine di volontari – dice il biologo marino Carmelo Isgrò. E in questi giorni potrebbe tornare a deporre le uova. Per questo è fondamentale che tutti prestino attenzione ad individuare eventuali tracce sulla spiaggia. Siamo in cerca di volontari, se volete unirvi al mio team basta contattarmi. Il video è stato girato da Suleiman e Ismaila e ringrazio per la segnalazione Nico Isgró».

GUARDA IL VIDEO:

