Antonio Messina, ex consigliere comunale, bancario in pensione, lancia la propria candidatura a Sindaco di Milazzo con il movimento “Città siciliane per l’attuazione dello Statuto”.

Lo ha fatto con un videomessaggio (CLICCA QUI) in cui prende di mira principalmente il candidato più accreditato, Pippo Midili, che in questo momento conta ben otto liste che dovrebbero diventare nove con la Lega per Salvini. Messina si è chiesto come può mantenere le promesse fatte a tutti coloro che lo appoggiano visto che può contare solo su 7 posti in giunta.

Alle elezioni Europee Antonio Messina aveva cercato consensi per la Lega, ed in particolare per la catanese Annalisa Tardino, attuale eurodeputato.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

179 visite