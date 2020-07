Prosegue la rassegna culturale Sicilia Mater i cui eventi, a cura di Giusy La Spada e Salvo Presti, sono inseriti nel calendario del “Maggio dei Libri 2020”, iniziativa Mibact e Centro per il Libro e la Lettura, e sono promossi da Città di Milazzo e Fondazione Teatro del Mela.

Oggi Lunedì 6 luglio, alle 18,30, “Quella sera, la prima volta che si materializzo’ la violenza disumana del marito, non fece nulla”. Scegliere in alcuni contesti non è facile, ma necessario per essere liberi. E proprio del tema della “scelta” si tratta con Alessandro Gallo e il suo ultimo romanzo “Era tuo padre” (Rizzoli). Dialoga con l’autore Francesco Lisa.