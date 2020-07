L’area della ngonia in estate è molto popolata. Il problema dell’accesso nell’area pedonale è sentito anche perché c’è la presenza di locali frequentati dai giovani anche nel cuore della notte.

I vigili sarebbero stati oggetto di invettive da parte degli automobilisti (a quanto pare di Messina) i quali, nonostante avessero parcheggiato il proprio mezzo in un’area interdetta, avrebbero contestato i pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni. Gli animi si sono subito riscaldati e ad avere la peggio sono stati gli agenti della Polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili sono stati refertati.

