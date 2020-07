Il Dirigente Scolastico, Delfina Guidaldi si è congratulata con gli studenti e con i docenti, sottolineando il successo dell’azione formativa anche con le nuove modalità di erogazione del servizio scolastico imposte dalla pandemia e dalla forzata chiusura delle scuole. Nella DaD i docenti hanno fatto appello e tutte le loro energie e alle migliori strategie per mantenere salda ed efficace la comunicazione con le classi, da ciò sono derivati la tempestiva rimodulazione didattica e la prosecuzione del lavoro, fino alla sua naturale conclusione a giugno. Fuori dalle aule si sono sperimentati nuovi modi di trasmettere saperi e competenze; con la scuola chiusa professori ed alunni sono stati invece aperti a tutto. Al Guttuso l’ambiente cognitivo è sempre dinamico e pronto a recepire le nuove sfide, attraverso l’accoglienza e l’attenzione alla persona, il senso di appartenenza, la sinergia di intenti e la piena collaborazione, a tutti i livelli.

Grande soddisfazione all’Istituto. “R. Guttuso” di Milazzo. Gli allievi si sono diplomati con performance e punteggi ottimi e un numero ragguardevole di studenti si è licenziato con il massimo dei voti e con il massimo e la lode. In ambedue i settori, Liceo Artistico e Ipsceoa.

I centisti dell’Istituto “Guttuso”. Per undici arriva anche la lode

