Spicca il volo il giovane talento milazzese Michael Scredi, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile degli Svincolati Milazzo e che dalla prossima stagione vestirà la prestigiosa casacca della Varese Academy. Acquistato a titolo definitivo dalla società lombarda, Scredi era stato adocchiato dalle più importanti società cestistiche italiane. Messosi in luce a livello regionale con convocazioni nella selezione siciliana, Michael è poi entrato nel giro della nazionale italiana Under 14 partecipando a vari raduni.

«Desidero ringraziare alcune persone che sono state per me molto importanti – dice il giovane atleta- il presidente Riccardo Giambò che ha sempre creduto in me e mi ha sempre supportato ed incitato a fare meglio. Rimarrò per sempre legato al mio grande coach Gigi Maganza, senza i suoi insegnamenti non sarei mai arrivato ad essere ciò che sono oggi. Ma anche Saverio Maiorana, dirigente tuttofare nonché amico, sempre al mio fianco negli allenamenti, nelle partite ed in tutte le trasferte. E un grazie anche a coach Vincenzo Mammina che sin da piccolo mi ha assistito negli allenamenti e ben consigliato e tutti i miei compagni. Sarò per sempre con loro, con il cuore e con la mente»



