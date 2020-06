Avvistato stamattina un Capodoglio in prossimità dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo (mezzo miglio a nord-ovest). Era in un gruppo di cinque esemplari che si sono avvicinati curiosi alla barca del signor Franco Russo che ha subito avvisato Carmelo Isgrò. «Ringrazio – ha scritto in un post il biologo marino milazzese – per la preziosa segnalazione e per le fotografie che ha scattato e mi hanno inviato. Sulla base delle immagini escludo che si tratti del Capodoglio che è stato liberato alle Isole Eolie dalla rete illegale che si era impigliata nella sua coda. È una segnalazione meravigliosa che conferma che il nostro mare ha una strepitosa biodiversità»

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

632 visite