Milazzo, creati un centinaio di parcheggi per scooter e moto ma gli automobilisti non ci stanno

Da una decina di giorni a Milazzo sono stati creati un centinaio di parcheggi riservati a scooter e moto. Un intervento disposto mesi fa dal comando di polizia locale guidata dalla comandante Gisella Puleo che l’ufficio tecnico comunale di palazzo dell’Aquila ha attuato solo ora. I proprietari dei mezzi finalmente potranno parcheggiare non più sui marciapiedi o nei posti riservati alle auto.

Le vecchie abitudini, però, sono dure a morire. I parcheggi, infatti, hanno sottratto spazio agli automobilisti che si sono visti cancellare decine di posti per i propri mezzi a cui, evidentemente, erano affezionati. Questo ha comportato che nelle zone più popolate come il Tono, uno dei posti prediletti dai bagnanti, e in Marina Garibaldi durante l’apertura dell’area pedonale, i nuovi stalli per i mezzi a due ruote sono stati occupati quasi interamente dalle auto, costringendo i motociclisti a prendere d’assalto i marciapiedi.

Per aumentare gli stalli e consentire un maggiore ordine al Tono di Milazzo – dove è partito anche un servizio di bus navetta da parte dei lidi che consente di raggiungere la zona senza bisogno di spostarsi con un mezzo proprio – si potrebbe sfruttare come area di sosta la parte iniziale dell’area pedonale che conduce alla piazza. Ma la collaborazione dei conducenti di auto e moto rimane determinante.

