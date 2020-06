Vittoria meritata quella sancita dal Comitato Regionale che ha promosso nel campionato Regionale tutte le prime classificate dei vari gironi provinciali. L’Acd Folgore, scuola calcio Elitè, del presidente De Luca, dopo solo una stagione, ritorna nel massimo campionato giovanile Regionale dove ad aspettarli c’erano gia gli Under 15. Risultati alla mano, i ragazzi guidati dall’esperto team Cosimini, Foti e Lo Presti, hanno meritato la vittoria, prendendo la testa della classifica sin dalla prima giornata senza mai mollarla, grazie ad una difesa rocciosa, solo 8 goal subiti, ed un attacco letale, 21 le reti finali.

Grandi meriti vanno dati al mister Alessandro Cosimini, che dopo la vittoria del campionato Under 15 Regionali nel 2018 ed i playoff concquistati nel 2019 sempre alla guida dei ragazzi del presidente De Luca, ha accettato la difficile e coraggiosa sfida di riportare gli Under 17 nel massimo campionato Regionale.