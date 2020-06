LA CURIOSITA’. Il simbolo della ripartenza per l’Eolian Milazzo Hotel che domani, domenica 28 giugno, riapre i battenti dopo il lockdown ha le tonalità del tricolore. Ieri sera la direzione dell’albergo più grande di Milazzo con 46 camere, ristorante, piscina, campo da tennis, ha voluto cristallizzare e rendere visibile questo importante momento esponendo un enorme tricolore italiano visibile in tutto il centro cittadino.

Il verde, il bianco e il rosso intendono simboleggiare non solo la ripartenza ma anche l’unione, un abbraccio ideale con un territorio che tenta di rialzare la testa anche grazie ad una delle sue ricchezze: il turismo.

Milazzo, porta principale dell’arcipelago eoliano, ha enormi potenzialità e l’estate diventa un momento determinante per chi investe in questo settore. «La parola d’ordine di questa stagione è la sicurezza – spiega la direzione – L’Eolian si è dotato di un rigidissimo protocollo anti-covid che prevede non solo il distanziamento sociale ma anche una sanificazione continua ma discreta di tutti gli ambienti».

