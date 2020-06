Milazzo invasa da odori molesti di natura industriale. A denunciarlo ad Oggi Milazzo residenti del Capo, ma non solo. Le emissioni odorigine sin dal tardo pomeriggio hanno invaso strade centrali come via Risorgimento. L’assessore all’Ambiente Ciccio Italiano ha fatto un sopralluogo al Capo – la zona dove l’intensità era altissima – per cercare di individuare le cause. Il presidente dell’Adasc, Peppe Maimone, ha attivato anche il Nose, si tratta di un’App creata dalla regione per segnalare e identificare la sorgente emissiva dei miasmi olfattivi segnalati sul territorio dai cittadini.

«Siamo chiusi in casa, non abbiamo potuto nemmeno cenare sul terrazzo. A mio marito lacrimano gli occhi e i bambini piangono», ha raccontato una lettrice di Oggi Milazzo.

«Nel centro cittadino siamo costretti a respirare odori molesti di chiara origine industriale, le abitazioni sono invase da una puzza insopportabile – aggiunge Maimone – Sicuramente non è un bel biglietto da visita per turisti e visitatori che hanno deciso di visitare la nostra città. Hanno anche il barbaro coraggio di contestare un piano a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. L’industria, se vuoi continuare a stare in questo territorio, deve assolutamente investire per abbattere drasticamente le emissioni odorigene. Milazzo è dei Milazzesi».

