Una Santa Messa per ricordare le vittime del Covid-19, l’iniziativa del Soroptmist di Milazzo

Una Santa Messa per ricordare le vittime del Covid-19, l’iniziativa del Soroptmist di Milazzo

Una Santa Messa per ricordare le vittime del Covid-19. L’iniziativa parte dal Club Soroptmist International di Milazzo, presieduto da Agata Spampinato Siracusa ed è in programma per domani sabato 27 giugno, alle 11, al Duomo di Milazzo.

Al termine della celebrazione religiosa il club milazzese donerà un alberello di limone alla città in ricordo delle vittime insieme a una targa ricordo che verrà posta nell’aiuola antistante il Palazzo Comunale. Un gesto che rappresenta un segno di rinascita e speranza.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

307 visite