Lunedì 29 giugno nell’aula consiliare del Comune di Milazzo, il Distretto socio sanitario D27 incontrerà le parti sociali per definire i nuovi Piani di zona relativi ai servizi socio-assistenziali da offrire ai Comuni del comprensorio. Saranno da costruire i percorsi relativi al Piano di zona 2018-19 e a seguire quello riguardante il biennio 2019-20. Il primi incontro è fissato alle 13, il secondo alle 13,30. A coordinare i lavori il presidente del Distretto, Corrado Ximone, sindaco di Torregrotta. Prima di passare alla fase vera e propria del percorso di costruzione di ciascun Piano, gli uffici relazioneranno sulle attività svolte nell’ambito della precedente programmazione.

