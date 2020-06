Terza stagione consecutiva alla direzione tecnica dell’Under 19 della SS Milazzo per Angelo Caragliano che dopo le due consecutive vittorie di girone provinciale e coppa disciplina, tenta quest’anno il tris. «Purtroppo non aver potuto disputare la fase regionale è stato brutto – dice – si è bloccato tutto per colpa del contenimento legato al Covid-19. Sono convinto che dopo l’esperienza dell’anno precedente, stavolta, saremmo andati più lontano. Ma la stagione è stata stravolta e tanti obiettivi programmati saltati». «Ma sono tenace – continua Caragliano – e, vista la fiducia accordatami dalla società, voglio riprovarci. Per questo, dopo aver costiuito lo staff, il direttore si è tuffato a capofitto nella costruzione della squadra per la nuova stagione. Ho confermato il preparatore atletico Denny Mandanici per l’ottimo lavoro svolto, come collaboratore tecnico è arrivato Carmelo Foti (ex Folgore) mentre l’organizzazione sarà curata da Nino La Rosa».

Intanto è già partita la selezione dei ragazzi anche grazie a uno stage. A breve comunicheremo anche la data.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

76 visite