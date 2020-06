La sezione di Milazzo della Lega Navale è stata premiata dal presidente della VII zona Francesco Zappulla in occasione della 76° assemblea delle società della Federazione Italiana Velache. La cerimonia si è svolta domenica 21 giugno a Palermo. La sezione mamertina ha ricevuto il riconoscimento poiché si è classificata seconda nel progetto Velascuola per l’anno scolastico 2018/2019.

Un traguardo che ha visto la sezione di Milazzo impegnata nelle scuole elementari e superiori di Milazzo e Barcellona a parlare di ecologia, mare e vela a quasi 1500 bambini e ragazzi. Ha ritirato il premio Francesco Iannucci, vice presidente della sezione e istruttore federale della Federazione Italiana Vela. «Sono molto felice che Milazzo sia riuscita a salire sul podio per un premio così ambito ed importante – ha detto – ma il merito è anche dei dirigenti scolastici che ci hanno permesso di raggiungere questo prestigioso risultato: Alma Le Grottaglie dirigente del 2° circolo didattico di Milazzo con le scuole elementari del Sacro Cuore e Domenico Piraino; Stefania Scolaro dell’ Itet Leonardo Da Vinci con cui collaboriamo da anni con i corsi di vela per la sezione trasporti e logistica (Nautico); Francesca Canale dell’Istituto Bastiano Genovese di Barcellona».

Secondo Iannucci il premio è «uno stimolo per impegnarci a trasmettere la passione per il mare che contraddistingue i soci e che ci vede impegnati su più fronti per l’estate 2020, con la scuola vela per i bambini, con il progetto A gonfie vele in collaborazione con l’Aipd Milazzo-Messina e con progetti in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo».

