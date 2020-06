Il provvedimento scaturisce da una pronuncia del Tar che ha accolto il ricorso della ditta “Super Eco” avverso il mancato invito da parte del Comune alla gara in questione. Una decisione questa del Comune legata al contenuto di un’altra sentenza del tribunale amministrativo del marzo scorso. Decisione nei confronti della quale la Super Eco si è opposta giudizialmente con il ricorso urgente. Il Tar di Catania valutando le motivazioni presentate dai legali della società laziale ha concesso la sospensiva fino alla camera di consiglio fissata per la decisione il prossimo 16 luglio.

Gli uffici del Settore ambiente hanno sospeso la gara relativa al servizio di igiene ambientale per il periodo 1 luglio-30 settembre che era stata aggiudicata alla “ Siculcoop” di Rometta costituita in Ati con la Ecos srl di Palermo .

