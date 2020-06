Milazzo, Ast potenzia i collegamenti interni per l’estate. Più corse da e per la stazione

Milazzo, Ast potenzia i collegamenti interni per l’estate. Più corse da e per la stazione

Dopo il periodo di riduzione delle corse dovuto all’emergenza Covid19, da lunedì 29 giugno le linee AST aumenteranno le corse in città e periferia secondo l’orario estivo. Tra le corse più richieste, in estate, la linea 5 che con 16 collegamenti giornalieri, dal lunedì al sabato, a partire dalle 06.40 e fino alle 21.10 collegherà il porto di Milazzo con la Stazione.

“L’AST, su nostra richiesta, ha rimodulato gli orari di arrivo e partenza dalla stazione tenendo conto degli orari dei treni a lunga percorrenza che collegano da e per Roma, oltre che i collegamenti quotidiani con Palermo e Messina – afferma l’assessore Pierpaolo Ruello -. Su richiesta di utenti e turisti, i bus sul piazzale effettueranno una breve sosta prima della ripartenza.

Si è cercato di ridurre il più possibile i disagi delle settimane passate inserendo corse in più in Città. In ogni caso, si lavorerà per aumentare qualità e copertura del servizio, ad esempio anche nei festivi, sebbene l’AST risenta dello stato di salute delle casse pubbliche. Va ricordato che è possibile acquistare il biglietto di viaggio a Euro 1,50 direttamente a bordo del bus oltre che tramite smartphone attraverso l’app AST Biglietteria e il sito internet dell’azienda regionale. I nostri canali Facebook, Instagram e il sito del Comune pubblicheranno in questi giorni le tabelle con gli orari delle varie linee affinché siano a portata di tutti. Muoversi in città, andare al mare al Tono, raggiungere il Capo o l’Ospedale senza dover necessariamente spostarsi con la propria auto è possibile senza contare che l’uso dei bus aiuterà anche la viabilità delle nostre strade.

Sempre in tema di trasporti – conclude l’esponente della giunta Formica – già da Ottobre, e in ultimo appellandomi all’ ing. Andrea Destro, Direzione RFI Area Sud in tema di fabbricati e viaggiatori , attendo da Ferrovie dello Stato certezza sui tempi dei lavori di riammodernamento della Stazione che necessita di un significativo abbattimento delle barriere architettoniche anche per il semplice raggiungimento dei binari.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

248 visite