Proseguono i lavori per formare il roster della stagione 2020-2021 in casa Planet Strano Light, team catanese che milita in B2. La società catanese ha comunicato che la milazzese Angela Milazzo farà parte della formazione che sarà guidata anche per la prossima annata da coach Francesco Andaloro. Classe 2003, ruolo banda, la nuova giocatrice della Planet proviene da una doppia esperienza di Serie C con la maglia della Saracena Volley, dopo la militanza con la squadra della sua città, la Volley 96 Milazzo.

Si tratta del secondo nuovo innesto operato dalla Planet, nel giro di un mese, che segue l’arrivo della centrale Veronica Silvestre, classe 2002.

Oltre al prezioso contributo che fornirà alla maggiore formazione di Serie B2, potrà far valere la sua esperienza nella compagine Under 19. Prosegue così l’operazione “linea verde”, ovvero l’innesto di molte giovani atlete in organico, che si pone tra gli obiettivi principali della Planet.

“Ho deciso di intraprendere una nuova esperienza in un campionato di B2 che mi servirà sempre più a crescere e dare valore alla mia carriera – queste le primissime dichiarazioni di Angela Milazzo -. Un percorso di crescita che spero di proseguire dopo aver iniziato nel Csi Milazzo e a seguire nel Volley 96, per poi a 13 anni entrare in quella che definisco una grande famiglia, la Saracena Volley –-. Qui ho vissuto grandi soddisfazioni con le squadre Under 16, 18 e con la Serie C”.

