La crisi economica provocata dalla pandemia avrebbe colpito anche il bar della stazione di Milazzo. L’attività non solo non ha riaperto ma a quanto pare i gestori avrebbero gettato la spugna poiché gli incassi non avrebbero consentito di coprire le spese. All’interno è stato svuotato.

L’assessore al Turismo Pierpaolo Ruello ha chiesto al Suap (Sportello unico attività produttive) di verificare tramite il concessionario il motivo per cui l’attività non ha riaperto i battenti e di attivarsi affinché il pubblico esercizio ritorno a fornire il servizio di ristoro. Il bar, infatti, era uno dei pochi punti di riferimento all’interno della stazione completamente automatizzata. In estate poteva dare ristoro ai viaggiatori in attesa di bus e taxi. Nei prossimi giorni, invece, dovrebbe riaprire per la stagione estiva, il punto informativo gestito dalla pro loco.

