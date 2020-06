“In relazione a notizie diffuse da alcuni organi di informazione nelle prime ore di oggi venerdì 19 giugno – scrive il direttore generale Paolo LA Paglia – si comunica che negli ospedali appartenenti all’ASP di Messina, dalle verifiche effettuate, non sono presenti nuovi casi di positività al contagio SARS COV2. Così come avviene quotidianamente vengono normalmente effettuate tutte le previste attività di sanificazione periodiche degli ambienti ospedalieri e degli ambulatori”.

Non è stato registrato alcun nuovo caso di Covid 19 nei pronto soccorso o ospedali dell’asp di Messina. Da Milazzo a Patti.

