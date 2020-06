«L’esperienza politica amministrativa di Totuccio Milioti, che già è stato consigliere e vicesindaco di Milazzo, e che ritorna all’impegno politico e sociale con spirito di servizio a favore della Città – ha dichiarato Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – sarà un contributo decisivo per creare le condizioni ed aggregare le migliori energie popolari, in un progetto politico-amministrativo condiviso».

Il responsabile regionale Enti Locali di Cantiere Popolare, Roberto Corona, in accordo con il dirigente organizzativo ed i dirigenti provinciali, ha affidato a Totuccio Milioti, farmacista, il ruolo di coordinatore del partito nella Città di Milazzo per sensibilizzare vecchi e nuovi amici alla partecipazione diretta di Cantiere Popolare alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. ‘

