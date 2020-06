Intorno alla 1,15 una Citroen c3 ha travolto un cinquantaseienne a bordo di uno scooter SYm 150 in via lungomare di Ponente, all’altezza del lido La Fenice. L’auto non si è fermata ed ha proseguito la sua corsa cercando di dileguarsi.

Entrambi i mezzi provenivano da Barcellona e, secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe travolto lo scooter scagliandolo contro le auto in sosta. Il mezzo si è schiantato, poi, contro un muretto.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 ma fortunatamente gli hanno riscontrato solo escoriazioni. Allertati i carabinieri – dopo un rocambolesco inseguimento – avrebbero fermato in Marina Garibaldi un diciannovenne alla guida di una c3 chiara con ammaccature nella parte anteriore che verosimilmente sarebbe l’auto pirata protagonista dell’incidente.

