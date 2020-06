Obiettivo di prossima realizzazione il trasferimento al castello di Milazzo del Museo della Tonnara gestito dall’associazione. «È volontà dei soci – spiega il presidente Mimmo Sapienza – intervenire su temi cruciali come la salvaguardia del territorio, delle tradizioni, con manifestazioni culturali, coinvolgendo gli abitanti del tono per un miglioramento della propria vivibilità, tutto ciò anche con la collaborazione delle altre associazioni presenti nel territorio».

La riunione si è svolta all’ aperto nello spazio esterno della chiesetta del tono. «I soci – si legge in una nota – hanno convenuto che è necessario, al più presto, avanzare proposte concrete all’ amministrazione comunale circa le problematiche dell’incombente stagione estiva chiedendo un incontro all’ amministrazione comunale».

L’Associazione Tono Solemare nomina il nuovo direttivo e chiede interventi per l’estate

