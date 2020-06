Valutare azioni amministrative per impedire l’esposizione della popolazione a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico determinato dalle antenne 5G. E’ quanto ha chiesto al sindaco Giovanni Formica dal circolo Vox Italia Milazzo presieduto da Giovanni Maimone. Il sodalizio ancora attende risposta. Chiedono che l’amministrazione dia maggiori informazioni alla cittadinanza «in merito alle decisioni prese sulle installazioni di impianti 5G, essendo in gioco la salute pubblica dei suoi cittadini».

«Nella Pec inviata – si legge in una nota a firma di Maimone – abbiamo allegato anche documenti da cui emerge che il Governo non ha chiesto, né acquisito, alcun parere sanitario all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail, così come previsto dalla legge. Diversi sono gli istituti di ricerca che hanno denunciato la pericolosità per la salute umana delle radiazioni elettromagnetiche».

Vox Italia si appella al sindaco Formica affinchè non autorizzi il montaggio di questi ripetitori fino a quando non abbia ricevuto dagli enti competenti – compresa l’Arpa regionale – l’assicurazione che la salute della popolazione non corre alcun pericolo a causa dell’esposizione alle radiofrequenze relative al 5G.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

716 visite