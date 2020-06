Il circolo del Partito Democratico di Milazzo esprime solidarietà all’onorevole Carmelo Miceli, deputato siciliano del PD, «per gli inaccettabili attacchi subiti dopo avere annunciato prossime modifiche ai Decreti Sicurezza».

Gli insulti e le minacce sono state indirizzate all’onorevole Miceli a margine dei commenti al post di Salvini che aveva condiviso il tweet del deputato siciliano definendolo “disgustoso” «dandolo, così, in pasto ai suoi seguaci». Un atteggiamento, secondo il circolo dl Pd, che «dimostrano – ancora una volta – come circolano nella nostra società atteggiamenti antidemocratici, pericolosi e vili che incitano non solo al razzismo ma anche all’odio ed alla violenza e che è nostro dovere, sia politico che morale, combatterli con l’esempio, nonché con competenza e determinazione, cercando di contrastarli il più possibile. Noi saremo sempre a fianco di quegli uomini che come l’On. Miceli – responsabile Sicurezza del Partito Democratico – difendono i valori della democrazia e dell’’accoglienza e lo fanno con coraggio ed onestà».

Il circolo Pd «si rammarica, infine, che tali fatti si siano verificati proprio nel giorno in cui Salvini si trovava a Milazzo e, prima, a Barcellona P.G. Le immagini della sua “passeggiata” ci hanno mostrato un ex Ministro dell’Interno che in barba all’osservanza delle regole che in questo momento impongono ancora il rispetto delle dovute misure di distanziamento sociale, ha perso di vista l’interesse individuale del cittadino e la tutela della sua incolumità personale per continuare la sua crociata elettorale, basata sulla demonizzazione razzista dell’immigrato verso cui vorrebbe puntare la faccia feroce dello Stato, organizzando un tour elettorale vero e proprio con tanto di comizio ed inevitabili illeciti assembramenti».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

920 visite