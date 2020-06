L’arrivo di Salvini a Milazzo non è passato inosservato dai cittadini. Tra le tante proteste organizzate per domani quella che spicca più di tutte le altre è quella di un gruppetto di giovani che ha organizzato una protesta alternativa, non violenta, non intimidatoria ma bensì di carattere pubblicitario per la città utilizzando i posti più suggestivi da veicolo per trasportare il messaggio in modo diretto ed efficace.

Sicuramente il messaggio è anche legato alla notizia dell’assegnazione dell’assessorato regionale dei beni culturali alla Lega, lo stesso partito che in tempi ben noti urlava e si aizzava contro i meridionali ed i siciliani.

