Un cittadino milazzese ha deciso per una giornata di seguire l’attività dell’assessorato ai servizi sociali del Comune incontrando l’assessore Giovanni Di Bella. Un modo per conoscere sia quello che viene offerto a livello di welfare, sia quali sono – ovviamente nel rispetto delle singole privacy – le richieste che vengono avanzate all’assessore sicuramente più frequentato dai cittadini a Milazzo.

Alla fine di questa “inedita esperienza”, la consapevolezza – ribadita in una breve dichiarazione dal protagonista, il signor Umberto Seminara – due aspetti: l’impegno e la competenza degli impiegati degli uffici e la necessità di prevedere sempre maggiori risorse per fronteggiare le crescenti necessità di una parte della comunità che vive effettivamente situazioni di difficoltà.

