Questi sono i tombini di via Capri a Milazzo…tutti spaccati Ho interpellato il Sindaco ma fa orecchie da mercante Potreste fare un’articolo? Oppure bisogna aspettare che qualcuno si spezzi un ginocchio… Purtroppo per il Comune è così…

Abbiamo più volte richiesto al comune di installare delle telecamere per risalire ai colpevoli. Volevo ringraziarvi anticipatamente e se cortesemente vogliate dedicarmi un piccolo articolo su questa nostra esasperazione.

Carissima redazione di oggi Milazzo, volevo segnalare dopo cinque anni di denunce e segnalazione varie il completo degrado da parte di persone incivili che gettano immondizia nel mio terreno privato nella zona periferica di Milazzo precisamente San Marco. Siamo veramente stanchi di subire da parte di persone incivili provenienti anche da altri comuni come risulta da ritrovamenti di indirizzi e pagamenti ricevute vari nei sacchetti stessi.

Tombini rotti da mesi e atti di inciviltà da parte di cittadini che depositano rifiuti in un terreno privato. Queste le segnalazione dei cittadini inviate ad Oggi Milazzo.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.