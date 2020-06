Amministrative a Milazzo e Barcellona, la Lega rimette in gioco le coalizioni per un centrodestra compatto

Amministrative a Milazzo e Barcellona, la Lega rimette in gioco le coalizioni per un centrodestra compatto

Uniformare le dinamiche politiche in vista delle amministrative di Milazzo e Barcellona. A chiederlo sono l’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’Ars e Matteo Francilia, segretario provinciale della Lega messinese che di fatto rimettono in gioco le candidature di Lorenzo Italiano e Pippo Midili. Già da giorni a favorire questo dialogo, azzerando le posizioni, era stato Fratelli d’Italia.

“Risulterebbe inconcepibile che Barcellona possa essere terreno di sintesi rimanendo Milazzo, invece, terreno di scontro, o anche viceversa – sostengono Catalfamo e Francilia – Diviene infatti impossibile, in caso di progettualità a compartimenti stagni, pensare a un grande polo commerciale-turistico, ben rappresentato da Barcellona e Milazzo”.

Secondo Catalfamo e Francilia andare separati in coalizioni diverse a distanza di pochi chilometri non sarebbe credibile per i cittadini e non sarebbe credibile per le istituzioni.

“La Lega vuole invece farsi garante dell’ennesima prova di dialogo tesa a evitare ulteriori indugi e fraintendimenti – precisa il deputato regionale – Spazio per scrivere insieme il programma e rilanciare i nostri territori. Riteniamo, a tal proposito, rivedibile e correggibile che soggetti politici di governo di centrodestra continuino a sostenere un candidato a Sindaco a Milazzo che ha, tra le sue fila, candidati tesserati nel Pd, Articolo 1, Liberi e Uguali e chi più ne ha più ne metta”.

Catalfamo e Francilia sperano che le sue riflessioni “siano condivise a tal punto da stimolare, a livello regionale, la ripresa dei tavoli di concertazione tra i partiti del centrodestra, interrotti a febbraio a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria”

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

136 visite