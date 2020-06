Ventiquattro coloratissimi vasi disposti su due file. Dalla chiesa di San Giacomo alla sede dell’ufficio postale. E’ l’ultima iniziativa messa in atto dal Centro Commerciale Naturale, presieduto da Pippo Russo, che ormai da settimane lavora per riaccendere con nuove idee ed eleganti allestimenti la centralissima isola pedonale milazzese. Le opere variopinte e tutte con temi che ricordano la Sicilia sono state realizzate da Nadia Monforte, commerciante con la passione per la pittura. «Si tratta di un progetto – dice Pippo Russo – messo in atto in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. Sono stati i vivaisti che aderiscono alla Cia diretta da Biagio Cacciola a donare alla città gli alberi di ulivo utilizzati come decori durante le scorse festività natalizie». Gli alberi ripiantati e imprezziositi con il mirto.

«Ho dipinto i vasi durante il perido di quarantena – spiega Nadia – sono stati realizzati con colori acrilici e in prevalenza utilizzando il rosso e il blu, i colori di Milazzo. Ci ho messo un bel po’ di tempo ma anche tanta passione. E adesso vedere la via Medici così colorata mi rende orgogliosa». A lei, proprietaria di uno dei negozi del centro cittadino, spetterà prendersi cura delle opere. «Periodicamente – dice – farò dei piccolo ritocchi per evitare che il vento e la pioggia possano rovinarli».

L’iniziativa è l’ennesima portata avanti dal direttivo del Centro Commerciale Naturale che raccoglie buona parte dei proprietari dei negozi del centro cittadino. «Dopo il periodo di lockdown – confessa Russo – per noi ha avuto massima priorità far rivivere e imprezziosire il più possibile una delle vie più frequantate di Milazzo. Ripartire non è stato facile per nessuno ma portare più gente possibile ai piedi dei nostri negozi ritengo sia il primo passo verso un ritorno alla normalità».

Di recente per invogliare agli acquisti e non far pesare ai cittadini le file davanti ai negozi, dovuti ai restingimenti previsti dal contenimento del Covid 19, davanti le attività commerciali, con l’autorizzazione del Comune, sono stati posizionati piccoli salottini dove sostare comodamente aspettando il proprio turno d’ingresso all’interno dei negozi.

