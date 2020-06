Dopo il nulla di fatto della scorsa settimana, giovedì 4 giugno riprenderà il mercato settimanale del giovedì. Questa mattina a palazzo dell’Aquila un incontro tra l’Amministrazione e gli operatori del mercato ha permesso di chiarire diversi aspetti legati all’organizzazione del mercato e soprattutto l’equivoco legato – così è emerso – ad un difetto di comunicazione tra i rappresentati delle sigle sindacali e gli ambulanti rappresentati.

E alla fine del confronto si è trovata un’intesa. Ovviamente – e il sindaco Giovanni Formica – ha inteso puntualizzarlo – si tratta anche stavolta di una sperimentazione.

Nello specifico si è deciso di operare esclusivamente all’interno dell’area demaniale di Ponente, ovvero dove sino ad oggi si è sempre svolto l’appuntamento settimanale. Gli ambulanti infatti hanno concordato sulla necessità di mantenere i banchi di vendita nell’originaria riducendoli però, sia in larghezza che in profondità, per garantire un corridoio centrale di ampiezza variabile tra 9 metri nel punto più largo e di 8 metri nel punto più stretto. Gli esercenti provvederanno anche ad assicurare la presenza di gel igienizzante e guanti da utilizzare per gli acquisti e cureranno l’informazione sulle misure di sicurezza da rispettare agli avventori.

“Siamo ben lieti che la discussione sia non solo ripresa ma anche avuto un epilogo proficuo e produttivo – ha detto il sindaco – e quindi ripartimento. E’ chiaro però che il mantenimento del mercato dipenderà, dal senso di responsabilità delle persone e dalla loro capacità di rispettare le regole”.

