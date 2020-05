Dopo i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola salta anche la festa dedicata a Santo Stefano Protomartire, patrono di Milazzo. Quest’anno la prima domenica di settembre i milazzesi non vedranno luminarie o la fiera che per quasi una settimana colora la Marina Garibaldi. Quasi certamente l’appuntamento sarà rinviato al 2021.

A causa dell’emergenza coronavirus e all’impossibilità di creare assembramenti, l’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, ha disposto fino al 15 ottobre e in tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela « la sospensione di ogni manifestazione esterna delle feste patronali , parrocchiali, e di qualunque altro genere quale (a titolo soltanto esemplificativo e non esaustivo) processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera all’aperto che creino assembramenti incontrollabili o non consoni alla normativa vigente».

«Le feste – aggiunge il vescovo Accolla – siano, invece, vissute nella cura delle celebrazioni liturgiche (consultando anche gli uffici diocesani competenti), nell’incremento delle iniziative catechetiche, nella particolare sobrietà dell’organizzazione e nella contestuale attenzione alle povertà generate o accentuate dalla pandemia, manifestando la solidarietà della Chiesa attraverso forme di condivisione».

A farne le spese non solo i fedeli del santo patrono ma anche popolari come quelle di San Giovanni (24 giugno) o Grazia. A messina, ad esempio, salterà la processione della Vara il 15 agosto, festa popolare con decine di migliaia di partecipanti.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

858 visite