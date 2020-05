Continuano le presentazioni in diretta streaming sul canale Facebook “Sicilia Mater”. Prossimo appuntamento oggi giovedì 28 maggio 2020 alle 18,30 con la presentazione del libro “Metafisica del sottosuolo. Biologia della verità fra Sciascia e Dostoevskij” (Divergenze Edizioni). Salvo Presti e un ospite speciale, Fabrizio Catalano, dialogano con l’autrice Antonina Nocera.

Ne “Il contesto” di Leonardo Sciascia l’investigatore Rogas, indagando su un delitto in casa di un indiziato, trova in un cassetto una copia de “I fratelli Karamazov”. Da questo dettaglio parte il fil rouge che Antonina Nocera segue per mettere a confronto le poetiche dei due scrittori. Dai meccanismi del giallo e della detection l’indagine sfocia nelle domande metafisiche sul male, scende negli abissi dell’umano, percorre i labirinti del potere e della corruzione, si apre agli sconfinati spazi del dubbio.

Sabato 30 maggio sempre alle 18,30 è in programma la presentazione del libro: “Con lo sguardo in su” (Kalós Edizioni)

Giusy La Spada dialoga con l’autrice Alessia Franco.

“Stava cominciando un viaggio che ne racchiudeva infiniti altri”. Sisidda e Josetta, due mondi diversi, un’amicizia autentica. Alessia Franco racconta, rivolgendosi anche ad un pubblico maturo, la storia di due bambine che ci insegnano come guardare il mondo.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, in collegamento da Berlino, Salvo Presti incontra la musicista Etta Scollo. Definita da molti critici come “la voce internazionale della Sicilia”, dotata di uno stile inconfondibile che combina tradizione siciliana, avanguardia, jazz e melodia. Uno speciale racconto di Sicilia Mater per guardare all’italia contemporanea con una riflessione su linguaggio, musica, le migrazioni del passato e del presente.

Gli eventi della rassegna sono inseriti nel calendario del “Maggio dei Libri 2020”, iniziativa Mibact e Centro per il Libro e la Lettura, e sono promossi da Città di Milazzo e Fondazione Teatro del Mela.