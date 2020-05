La consigliera comunale Lydia Russo, con i gruppi consiliari Milazzo Futura e Città Attiva ha presentato una interrogazione al sindaco per sapere quando sarà effettuata la pulizia e la scerbature delle strade che da Milazzo conducono al Capo.

Russo evidenzia che la strada che conduce, sul lato levante, alla chiesetta di Sant’Antonio, era invase da sterpaglie e sporcizie di ogni genere. “Appare quanto meno inverosimile che durante il periodo di lockdown non si sia proceduto con la dovuta calma alla pulizia generale ed alla scerbatura della zona in questione considerando che era assolutamente normale ipotizzare che con il ritorno alla normalità molti cittadini avrebbero deciso di passeggiare in una delle zone più belle della nostra città.

Se si considera che a breve ricorrere la festività di Sant’Antonio e che quindi, come sempre, saranno moltissimi i milazzesi ed i fedeli che si riverseranno per le strade del Capo di Milazzo è indispensabile effettuare gli interventi”.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

210 visite