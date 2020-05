La prima posizione nella categoria “I giusti e lo Sport” è la nuova conquista l’Itet Leonardo da Vinci diretto dalla preside Stefania Scolaro che ha vinto il bando di concordo indetto in collaborazione con il Miur “Adotta un giusto”.

Gli studenti che hanno preparato gli elaborati sono Lucio Maio 4A TL, Maria Grazia Genovese della 4A TL, Aurora Rizzo della 1A AFM, Gabriele Bonfiglio della 1A. Loro hanno delineato l’alto profilo umano del grande ciclista Gino Bartali. Testi che sono stati pubblicati sul giornalino d’istituto avvinciblog.wordpress.com

Il progetto risponde all’obiettivo educativo di formare i giovani nell’esercizio della responsabilità quotidiana, a scuola, a casa, nelle relazioni esterne. Le storie dei Giusti, le loro scelte, il loro impegno nella difesa dei più deboli e della democrazia in tutto il mondo, contro la violenza e ogni razzismo, ci interrogano continuamente sulle nostre responsabilità, per non cedere all’indifferenza e all’egoismo.