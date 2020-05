Sarà consentito l’ingresso di una persona per volta

GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE E STATO CIVILE E ANAGRAFE RICEVERANNO PREVIO APPUNTAMENTO COME DA TABELLA (CLICCA QUI)

Il sindaco Giovanni Formica ha firmato l’ordinanza che disciplina l’erogazione dei servizi ai cittadini in questa fase 2 post-Covid 19, nel rispetto delle direttive della Funzione pubblica. Nel provvedimento si ribadisce la necessità di limitare la presenza di personale e di cittadini utenti all’interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza. Da qui la necessità di contemperare l’interesse alla salute pubblica con l’esigenza di una gestione delle attività amministrative e dei servizi da erogare alla cittadinanza. Da oggi è stata disposta la riapertura degli uffici comunali al pubblico, con accessi contingentati e prenotati telefonicamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni da lunedì a venerdì, secondo le seguenti modalità:

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.